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«Петербурженку, организовавшую групповой секс со школьницей в сауне, арестовали»

Сергей Григорьев 19.05 00:04 [ + 1 – ]

"адвокаты просили суд избрать для девушки меру пресечения, не связанную с заключением под стражу."



Правильно,макаку надо просто утилизировать.