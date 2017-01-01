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"Хендэ" собрал "паровозик" из припаркованных авто и опрокинулся на крышу в центре Петербурга (фото)

17:56
Тэги: дтп, авто, центр
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Тэги: дтп, авто, центр
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В стране ,где нет ни экономики ,ни футбола проводяться экономические форумы и чемпионат мира.... в «Репетицию проезда "Мерседесов" ПМЭФ на Пулковском шоссе перенесли на час пик»
Ещё одна просьба ко всяким холуям путино-едрисьим, в спец. одежде - не закрашивать больше портрет Цоя краской! Как недавно, то сделали. Если руки "чешутся", идите и закрашивайте физиономии всяких едристо-путинцев и прочих ахмедок кадыровых! в «55-летие Виктора Цоя отметят масштабным концертом на Дворцовой площади в рамках ПМЭФ»
Мне интересно, о каком плевке в души "верующих" антихристов гундяевцев ведёт речь путинский прихвостень - едрист Макаров!? Уж не плевок ли сей в "душу" табачного олигарха и его и его команды, плюс разных мигрантов, что всякие байрамы, с резаньем ишаков и ... в «Макаров назвал протесты против передачи Исаакия РПЦ "плевком в душу православных"»
... Стальным кастетом бы в пузо этому жирному ублюдку засадить как следует ... Пусть проблюётся, быдло у...бищное ... в «Дорожный конфликт на Литейном: "учитель" на "КИА" подрезал автоледи, обматерил и избил (видео)»
Да, через день там был новый портрет нарисован, и уже другой! Питерские рокеры - художники не сдаются.
А вот нам всем интересно - это фестиваль изначально планировался, как финал "Наши в городе", и проводить его должно было "Наше радио ", а не "Авто". Но... в «55-летие Виктора Цоя отметят масштабным концертом на Дворцовой площади в рамках ПМЭФ»
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