«В Петербурге должна появиться тысяча Х..АМ (ов): в городе начали выдавать номера с таким буквенным обозначением»

Необычные и даже скандальные для Петербурга номера начали выдавать в обособленном подразделении МРЭО 1, который находится на Северном проспекте. Выдача знаков с буквенным обозначением Х...АМ началась 17 мая.



Как сообщает «Водитель Петербурга», номера Х...АМ со 178 регионом получили 999 автомобилистов в порядке очереди. Жителей города на Неве настолько смутила аббревиатура, что некоторые предпочитали пропустить желающих вперед. Часть водителей даже обращалась к инспекторам с недоуменными вопросами.



Добавим, что до сих пор в Петербурге был известен лишь один Х...АМ. Это Rolls-Royce с цифрами 001 из 95 региона. Его владелец сначала эпатировал публику слоганом: «Рамзан, не уходи!», а потом попал в новости после гонки и аварии на Невском проспекте. Теперь в городе на Неве ровно 1000 Х...АМ (ов).



Напомним, ранее в Петербурге выдавали госзнаки с кодом Республики Крым (82). Всего было выдано порядка 24 000 таких номеров.

