Обсуждение темы:

«В Московском районе 22-летняя петербурженка наглоталась таблеток»

усы песковa 18.05 14:34 [ + 7 – ]

Потому наша едрисня путинская сделала все лекарства в аптеках дорогими. Чтобы не каждый мог купить таблетки и наглотаться их, с целью отравления! Заботимся а вас, граждане россияне!Так что не надо власть ругать, которая о вас печётся, денно и нощно!