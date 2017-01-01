Обсуждение темы:

«В Приморском районе у 19-летнего студента из Армении угнали черный Jaguar»

усы песковa 18.05 15:43 [ + 9 – ]

Наша путинская едрисня полностью возместит ущерб армянину бедному и несчастному студенту. Выдадим ему его национальный вид транспорта. Ишака с арбой. Пусть на лихом ишаке рассекает просторы нашего города! Выдали бы пару резвых ишаков. Но, увы, кризис в стране.Понимать надо, однако.