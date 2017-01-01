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«В Кировске двое мужчин, угрожая ножом, отняли у прохожего 4,5 тысячи рублей»

усы песковa 18.05 15:52 [ + 5 – ]

Зачем писать о кризисе, кражах и о нищете в стране? Неужели нельзя описать как наш Вован на пианино играет, за черепками ныряет и лихо 8 шайб забивает? Как мы все его холопы восхищены им.Страшно и боязно за нашего обещалкина становится. Как бы не выгнали его с его трона и не отлучили от кормушки народной!?