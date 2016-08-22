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«53-летнего зацепера, ехавшего в Петербург, поймали в Малой Вишере»

усы песковa 18.05 14:19 [ + 7 – ]

Подумаешь в 53 года зацепёр! Наш то премудрый Вован Обещалкин недавно 8 шайб враз забил, потом на пианино сыграл и черепков со дна морского кучу натаскал и со стерхами полетать сумел.Вот кого мы все его едрисье окружение, холопы его верные, путинские славим и восхваляем. Некоторые несознательные граждане его за кризис и коррупцию, да цены высокие на всё ругают. Так он более серьёзными делами занят не до того ему! Чем занят? (Смотреть снова вверх)