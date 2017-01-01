В Ленобласти во время совместной пьянки мужчина едва не убил своего собутыльника

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Пострадавшего госпитализировали в больницу.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, в ночь с 17 на 18 мая 2017 года в Шлиссельбургскую больницу был госпитализирован мужчина с телесными повреждениями в виде множественных проникающих ранений шеи, грудной клетки и живота.



Следователем в ходе первоначальных следственных действий установлено, что потерпевший получил телесные повреждения в ходе распития спиртных напитков со своим знакомым.



По факту возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Подозреваемый задержан. "По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Минувшей ночью в Кировском районе Ленинградской области во время совместной пьянки мужчина пытался убить своего собутыльника. К счастью, агрессор не успел довести задуманное до конца.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, в ночь с 17 на 18 мая 2017 года в Шлиссельбургскую больницу был госпитализирован мужчина с телесными повреждениями в виде множественных проникающих ранений шеи, грудной клетки и живота.Следователем в ходе первоначальных следственных действий установлено, что потерпевший получил телесные повреждения в ходе распития спиртных напитков со своим знакомым.По факту возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Подозреваемый задержан. "По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в Сосновом Бору пьяный мужчина семь раз ударил ножом в грудь свою знакомую.





