В Никольском мужчина избил и порезал ножом свою бывшую жену и несколько дней удерживал ее в запертой квартире

Пострадавшую освободили полицейские. Ее госпитализировали с ранениями и ЧМТ.

Пострадавшую освободили полицейские. Ее госпитализировали с ранениями и ЧМТ.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, по версии следствия, в период с конца апреля по начало мая 2017 года подозреваемый, находясь в квартире одного из домов в городе Никольское, нанес бывшей жене один удар ножом в область левого бедра.



После этого мужчина удерживал экс-супругу, запрещая выходить из комнаты и покидать пределы квартиры. При этом он высказывал в ее адрес словесные угрозы убийством, в подтверждение которых нанес ей множественные удары, причинив закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением головного мозга, подавив своими действиями волю женщины к сопротивлению и вынудил ее не покидать комнату.



Только 2 мая заложница была освобождена сотрудниками полиции и госпитализирована в состоянии средней тяжести в МБУЗ ЛО «Тосненская КМБ». В отношении 39-летнего захватчика было возбуждено уголовное дело по статье "незаконное лишение свободы с применением предмета, используемого в качестве оружия".



"В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначен ряд необходимых судебных экспертиз", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В Тосненском районе Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который ножом ударил свою бывшую жену и силой удерживал ее в квартире, обещая убить.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, по версии следствия, в период с конца апреля по начало мая 2017 года подозреваемый, находясь в квартире одного из домов в городе Никольское, нанес бывшей жене один удар ножом в область левого бедра.После этого мужчина удерживал экс-супругу, запрещая выходить из комнаты и покидать пределы квартиры. При этом он высказывал в ее адрес словесные угрозы убийством, в подтверждение которых нанес ей множественные удары, причинив закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением головного мозга, подавив своими действиями волю женщины к сопротивлению и вынудил ее не покидать комнату.Только 2 мая заложница была освобождена сотрудниками полиции и госпитализирована в состоянии средней тяжести в МБУЗ ЛО «Тосненская КМБ». В отношении 39-летнего захватчика было возбуждено уголовное дело по статье "незаконное лишение свободы с применением предмета, используемого в качестве оружия"."В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначен ряд необходимых судебных экспертиз", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в Пикалево ревнивый мужчина пробрался в квартиру бывшей сожительницы и нанес ей несколько ударов ножом в грудь.





