В Волхове психически больной мужчина зарезал свою жену и покончил с собой

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, 17 мая в квартире одного из домов в городе Волхове было обнаружено тело 60-летней женщины, завернутое в одеяло, с признаками насильственной смерти в виде колото-резаного ранения шеи. Дверь в квартиру была заперта изнутри, в связи с чем проникновение в квартиру обеспечивалось сотрудниками МЧС России по просьбе родственников.



Также в квартире было найдено тело супруга убитой с признаками суицида. По предварительным данным, он страдал психическим заболеванием, периодически применял насилие в отношении супруги.



По факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство". "Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, с места происшествия изъят ряд улик, назначены необходимые судебные экспертизы", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне в Волховском районе Ленинградской области были обнаружены тела женщины с колотыми ранениями и ее супруга.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, 17 мая в квартире одного из домов в городе Волхове было обнаружено тело 60-летней женщины, завернутое в одеяло, с признаками насильственной смерти в виде колото-резаного ранения шеи. Дверь в квартиру была заперта изнутри, в связи с чем проникновение в квартиру обеспечивалось сотрудниками МЧС России по просьбе родственников.Также в квартире было найдено тело супруга убитой с признаками суицида. По предварительным данным, он страдал психическим заболеванием, периодически применял насилие в отношении супруги.По факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство". "Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, с места происшествия изъят ряд улик, назначены необходимые судебные экспертизы", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в квартире на Металлистов нашли разложившиеся тела пожилой женщины и ее асоциального сына.







Обсуждение темы: «В Волхове психически больной мужчина зарезал свою жену и покончил с собой» Сергей Григорьев 18.05 23:56 [ + 0 – ]

Просто он тренировался перед вступлением в ЕР.

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