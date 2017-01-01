На Энтузиастов неизвестные на Audi отняли у женщины - майора полиции сумку с личными вещами
10:35
Тэги: грабеж, нападения, полиция, красногвардейский район
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Общество
Обсуждение темы:
«На Энтузиастов неизвестные на Audi отняли у женщины - майора полиции сумку с личными вещами»
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ДeдЗахаp 18.05 10:50 [ + 11 – ]
Не сами ли полицаи навели бардак и преступность в стране? Умеют, лишь, мирные митинги разгонять, на большее у них ни ума, ни желания ни талантов!
043 18.05 13:36 [ + 1 – ]
ну и песец аульным.полицаи в долгу не останутся.статья за грабёж плюс опущеные почки.
Всего комментариев - 5
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