На Энтузиастов неизвестные на Audi отняли у женщины - майора полиции сумку с личными вещами

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Обсуждение темы:

«На Энтузиастов неизвестные на Audi отняли у женщины - майора полиции сумку с личными вещами»

ДeдЗахаp 18.05 10:50 [ + 11 – ]

Не сами ли полицаи навели бардак и преступность в стране? Умеют, лишь, мирные митинги разгонять, на большее у них ни ума, ни желания ни талантов!

Тоскливый Дятел Терпило 18.05 11:20 [ + -7 – ]

Просьба уточнить, была ли женщина в форме.

НЕСТОР 18.05 12:08 [ + 5 – ]

Не всё же ментам народ грабить.