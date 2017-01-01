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«На Наставников злоумышленник похитил два планшета с драгоценностями»

Найти злоумышленника и наказать по всей строгости! Чтобы не пришлось платить продавщице! Также, пора давным давно упечь на зону Васильеву (родню Медведева) и Сердюкова, генералишку! Те не на один млрд долларов обворовали оборонку страны.