«На Ленинском проспекте велосипедист угодил под колеса ВАЗа (фото)»

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Общество
Уж, не Дятел ли Тоскливый-АКSМ то был на своём велосипедишке? Это он со своего, обшарпанного дивана хвалится, что у него навороченные авто и несколько квартир в центре города. На деле же гол, как сокол и за кулёчек макарон едро-власть уважает и восхваляет.
Предлагаю запретить поездки на велосипедах в черте города. Пусть по лесу катаются.
а эта очевидица не могла б пояснить, кто куда шел/ехал?
А не желает ли очевидица стать ПДДротомчитицей и прочитать таки что означает мигающий желтый? А то есть у меня подозрение, что она является всего лишь хлопки ухослышицей.
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Happyplus 12:59, 5 мая
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А вот нам всем интересно - это фестиваль изначально планировался, как финал "Наши в городе", и проводить его должно было "Наше радио ", а не "Авто". Но... в «55-летие Виктора Цоя отметят масштабным концертом на Дворцовой площади в рамках ПМЭФ»