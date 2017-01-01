На Ленинском проспекте велосипедист угодил под колеса ВАЗа (фото)

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«На Ленинском проспекте велосипедист угодил под колеса ВАЗа (фото)»

ДeдЗахаp 18.05 10:26 [ + 10 – ]

Уж, не Дятел ли Тоскливый-АКSМ то был на своём велосипедишке? Это он со своего, обшарпанного дивана хвалится, что у него навороченные авто и несколько квартир в центре города. На деле же гол, как сокол и за кулёчек макарон едро-власть уважает и восхваляет.

Тоскливый Дятел Терпило 18.05 10:34 [ + 1 – ]

Предлагаю запретить поездки на велосипедах в черте города. Пусть по лесу катаются.

ДeдЗахаp 18.05 10:37 [ + 3 – ]

Дятел, за юмор +1

Hиф-Hиф 18.05 10:39 [ + 1 – ]

а эта очевидица не могла б пояснить, кто куда шел/ехал?



А не желает ли очевидица стать ПДДротомчитицей и прочитать таки что означает мигающий желтый? А то есть у меня подозрение, что она является всего лишь хлопки ухослышицей.