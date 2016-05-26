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«55-летие Виктора Цоя отметят масштабным концертом на Дворцовой площади в рамках ПМЭФ»

Да, через день там был новый портрет нарисован, и уже другой! Питерские рокеры - художники не сдаются.

А вот нам всем интересно - это фестиваль изначально планировался, как финал "Наши в городе", и проводить его должно было "Наше радио ", а не "Авто". Но как-то все молчком приурочили к едрисьему форуму, поменяли спонсора, а как же молодые группы, что весь год шли к финалу? Наш друг из одной такой команды, небезосновательно полагает, что большие деньги в этом замешаны