Макаров назвал протесты против передачи Исаакия РПЦ "плевком в душу православных"
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Общество
А как на счет плевка в душу атеиста? именно верующие должны подставлять щеку и быть смеренными.
На все воля Божья, раз есть протестующие, видно не пришло время.
Или РПЦ может себе позволить отнять силой
Этих скользких слуг народа не поймёшь:то они убеждённые коммунисты и плюют на церковь,то они вдруг истово верующие и плюют уже в их "чистые православные души"..
А ведь дедушка Ленин когда то говорил.....про опиум для народа,чё то мне подсказывает что так оно и есть.
Чую я, грядет в Исаакии гадюшник, какой сейчас образовался в Лавре с подачи локального главпопа.
"Кто ответит за базар в Лавре
http://www.fontanka.ru/2017/05/16/041/
в Александро-Невской лавре
Стоят палатки, торгуют бабки – рыбой, шапками, китайскими сумками, иконами, медом и мазью от импотенции. Благословил базар Варсонофий. "
100 лет назад православныя уже захватывали собор. Пять лет прислуживали там богу и торговали безгрешно и беспошлинно свечками и протчим, на содержание собора не тратились и так изгваздали помещение, что Советская власть принуждена была власть употребить и по классическому библейскому примеру выбила их из храма вон. А ныне они снова подбираются.
Но время все расставляет по местам. Каждому воздастся по делам его.
А почему чувства какого-то задроченного Варсофония важнее чувств тех налогоплательщиков, которые содержат на свои деньги несостоявшегося замполита ублюдка Макарова? Кого я кормлю, млять?! По какому праву это гов*о пытается указывать мне что и как думать?!
Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте --- http://eta.pe/medinfo
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Happyplus 12:59, 5 мая
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