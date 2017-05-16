Макаров назвал протесты против передачи Исаакия РПЦ "плевком в душу православных"

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«Макаров назвал протесты против передачи Исаакия РПЦ "плевком в душу православных"»

Фрекен Бок 17.05 17:13 [ + 1 – ]

А как на счет плевка в душу атеиста? именно верующие должны подставлять щеку и быть смеренными.

На все воля Божья, раз есть протестующие, видно не пришло время.

Или РПЦ может себе позволить отнять силой

Сергей Григорьев 17.05 17:28 [ + 7 – ]

Этих скользких слуг народа не поймёшь:то они убеждённые коммунисты и плюют на церковь,то они вдруг истово верующие и плюют уже в их "чистые православные души"..

катя 17.05 17:38 [ + 0 – ]

На атеистов нынче всем плевать.Их чувства никому не интересны.

смерч 17.05 18:11 [ + 2 – ]

А ведь дедушка Ленин когда то говорил.....про опиум для народа,чё то мне подсказывает что так оно и есть.

Hиф-Hиф 17.05 18:17 [ + 2 – ]

Чую я, грядет в Исаакии гадюшник, какой сейчас образовался в Лавре с подачи локального главпопа.





"Кто ответит за базар в Лавре



http://www.fontanka.ru/2017/05/16/041/

в Александро-Невской лавре



Стоят палатки, торгуют бабки – рыбой, шапками, китайскими сумками, иконами, медом и мазью от импотенции. Благословил базар Варсонофий. "







100 лет назад православныя уже захватывали собор. Пять лет прислуживали там богу и торговали безгрешно и беспошлинно свечками и протчим, на содержание собора не тратились и так изгваздали помещение, что Советская власть принуждена была власть употребить и по классическому библейскому примеру выбила их из храма вон. А ныне они снова подбираются.

Но время все расставляет по местам. Каждому воздастся по делам его.

монк-аль-ахри 17.05 18:50 [ + 4 – ]

А почему чувства какого-то задроченного Варсофония важнее чувств тех налогоплательщиков, которые содержат на свои деньги несостоявшегося замполита ублюдка Макарова? Кого я кормлю, млять?! По какому праву это гов*о пытается указывать мне что и как думать?!

graail2 17.05 19:30 [ + 3 – ]

Православны ЗАМПОЛИТ . ЗАБАВНО.

НЕСТОР 17.05 21:20 [ + 1 – ]

Макарова к стенке. Но ему приказал путлер.