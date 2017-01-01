Труба с горячей водой лопнула на улице Савушкина (фото)
16:34, 17 мая
Тэги: прорыв, авария, вода, приморский район
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Общество
Обсуждение темы:
«Труба с горячей водой лопнула на улице Савушкина (фото)»
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Даша Рубова 17.05 23:28 [ + 0 – ]
Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте --- http://eta.pe/medinfo
Всего комментариев - 2
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