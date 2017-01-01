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«Шедший в Петербург теплоход сел на мель у Череповца»

Вика Суслова 17.05 16:13 [ + -2 – ] Это что за не санкционированная реклама? Админ, не спи..... Может там запрещенные вещества распространяют. Или теперь через газету можно?

Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте --- http://eta.pe/medinfo