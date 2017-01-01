50 кило "санкционных" сыров, колбасы и йогуртов сожгли в Петербурге (фото)
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Общество
Жрите сырный продукт и не возбухайте !
Приблизительно такой посыл у этой новости..
Страшно представить, сколько бы дряни попало в желудки горожан, если бы не бдительность работников ведомства.
Вован, ещё будучи шестёркой Собчака, воровал деньги, отпущенные бюджетом на прокормление Петербурга. Теперь сжигает продовольствие, чтобы людям не досталось. Это же как надо ненавидеть Россию и свой родной город!
Депутаты сжирают 500 кг. санкционных сыров в день,но их никто не сжигает. (ну,..пока по крайней мере).
да ладно?сами домой все потаскали а тут мулю гонят позвали бы людей что ли чтобы в натуре увидели как сжигают продукты
Могу помочь дятлу тоскливому в его горе, со скидкой 25%, как постоянному пациенту. Крепись моя Лариска57-АКSМ-Зоя Бананова. Рад помочь вам.
Хорошо живем, коли позволяем себе ,так по скотски к продуктам относиться
Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте --- http://eta.pe/medinfo
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17:08, 15 мая
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