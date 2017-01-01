50 кило "санкционных" сыров, колбасы и йогуртов сожгли в Петербурге (фото)

Продукцию изъяли в магазине, рекламировавшем свои товары через Интернет.

Обсуждение темы:

«50 кило "санкционных" сыров, колбасы и йогуртов сожгли в Петербурге (фото)»

dexter 17.05 15:16 [ + 7 – ]

Жрите сырный продукт и не возбухайте !

Приблизительно такой посыл у этой новости..

НЕСТОР 17.05 15:21 [ + 10 – ]

Твари ублюдки негодяи-раздали бы бедным.

Тоскливый Дятел Терпило 17.05 15:26 [ + -7 – ]

Страшно представить, сколько бы дряни попало в желудки горожан, если бы не бдительность работников ведомства.

Milord 17.05 16:18 [ + 12 – ]

Вован, ещё будучи шестёркой Собчака, воровал деньги, отпущенные бюджетом на прокормление Петербурга. Теперь сжигает продовольствие, чтобы людям не досталось. Это же как надо ненавидеть Россию и свой родной город!

Сергей Григорьев 17.05 16:52 [ + 8 – ]

Депутаты сжирают 500 кг. санкционных сыров в день,но их никто не сжигает. (ну,..пока по крайней мере).

SCORPION69 17.05 17:44 [ + 7 – ]

да ладно?сами домой все потаскали а тут мулю гонят позвали бы людей что ли чтобы в натуре увидели как сжигают продукты



смерч 17.05 17:58 [ + 7 – ]

Путинские продотряды в работе!

Врач-проктолог,Илья Лукич 17.05 18:43 [ + 9 – ]

Могу помочь дятлу тоскливому в его горе, со скидкой 25%, как постоянному пациенту. Крепись моя Лариска57-АКSМ-Зоя Бананова. Рад помочь вам.

монк-аль-ахри 17.05 18:52 [ + 5 – ]

бедняки, млять, в Россиянской Педирации подыхают от обжорства!

graail2 17.05 19:32 [ + 3 – ]

Хорошо живем, коли позволяем себе ,так по скотски к продуктам относиться

Даша Рубова 17.05 23:29 [ + 0 – ]

Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте --- http://eta.pe/medinfo