Дорожный конфликт на Литейном: "учитель" на "КИА" подрезал автоледи, обматерил и избил (видео)

Обсуждение темы:

«Дорожный конфликт на Литейном: "учитель" на "КИА" подрезал автоледи, обматерил и избил (видео)»

Тоскливый Дятел Терпило 17.05 15:28 [ + 5 – ]

Как можно поднять руку на молодую женщину? Еще один пример того, что без травмата и карабина за руль лучше не садиться.

НЕСТОР 17.05 15:31 [ + -11 – ]

Бабье место на кухне у плиты.

Сергей Григорьев 17.05 16:38 [ + -4 – ]

Дырки должны щи варить,а не автобледничать.

махоня 17.05 17:27 [ + -9 – ]

Эта авто.. едящая с явным превышением является инструктором по обучению вождению. И предоставила только часть записи. При разговоре слышно, что её спрашивает мужик - почему она его ударила? Так что не все так однозначно. Я вон автоинструктор так себя вести не должна. Вобщем ... с грантом которая взорвалась.

махоня 17.05 17:28 [ + -9 – ]

Да и справка левая у неё вконтакте она её выложила.

смерч 17.05 17:56 [ + -3 – ]

Встретились на проспекте пиз..и ху и давай мериться..

Иванов1 17.05 18:16 [ + -7 – ]

Цитата:" и ударил меня по голове правой рукой в челюсть с левой стороны"

Интересно, как бы он ударил правой рукой с правой стороны

Hиф-Hиф 17.05 18:40 [ + 3 – ]

духоскрепнутая гопота. продукт 18-летней селекции

Инь Порось 17.05 19:22 [ + 9 – ]

... Стальным кастетом бы в пузо этому жирному ублюдку засадить как следует ... Пусть проблюётся, быдло у...бищное ...