«Дорожный конфликт на Литейном: "учитель" на "КИА" подрезал автоледи, обматерил и избил (видео)»

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Общество
Как можно поднять руку на молодую женщину? Еще один пример того, что без травмата и карабина за руль лучше не садиться.
Эта авто.. едящая с явным превышением является инструктором по обучению вождению. И предоставила только часть записи. При разговоре слышно, что её спрашивает мужик - почему она его ударила? Так что не все так однозначно. Я вон автоинструктор так себя вести не должна. Вобщем ... с грантом которая взорвалась.
Цитата:" и ударил меня по голове правой рукой в челюсть с левой стороны"
Интересно, как бы он ударил правой рукой с правой стороны
... Стальным кастетом бы в пузо этому жирному ублюдку засадить как следует ... Пусть проблюётся, быдло у...бищное ...
Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте --- http://eta.pe/medinfo
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Happyplus 12:59, 5 мая
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