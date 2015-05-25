«Дмитрий Медведев открыл юридический форум в Петербурге»

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Общество
с каким бы удовольствие я бы пострелял в это плюгавое чмо из трубочки горохом!
Умное , гибкое права - судейская БЕСПРЕДЕЛЬЩИНА. Как то действия премьера не вяжутся с правом.
Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте --- http://eta.pe/medinfo
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17:08, 15 мая
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