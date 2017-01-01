«ФСБ не удалось наказать рублем петербуржца, пытавшегося узнать судьбу репрессированного прадеда»

Выборгский районный суд Петербурга отказал управлению ФСБ по Белгородской области в праве взыскать 26 тысяч судебных издержек с петербуржца Валерия Острякова, который с февраля прошлого года судился с ведомством, пытаясь получить доступ к делу своего репрессированного прадеда.



"О причинах решения суда мы узнаем, когда получим полный текст решения, однако можем предполагать, что поводом к отказу стала неспособность наших оппонентов задокументировать расходы и представить суду необходимый объем письменных доказательств", - пояснил РБК руководитель правозащитной "Команды 29" адвокат Иван Павлов.



Василий Стефанович Остряков был осужден в 1943 году по ст. 58-1 УК РСФСР "Измена Родине". В 1998 году Белгородская областная прокуратура отказала в его реабилитации. ФСБ отказалась предоставлять информацию о деле Острякова, попытки правнука обжаловать это решение в суде оказались неудачными.



Сумма, фигурирующая в иске, сложилась из расходов на билеты в купейном вагоне, проживание в гостинице и суточные для сотрудницы белгородского управления ФСБ, которая приезжала в Петербург для участия в судебных процессах. "В условиях кризиса сотрудница ФСБ могла бы выбрать более экономный способ передвижения, нежели купейный вагон, не было необходимости и оставаться в отеле - суды длились один день", - отметил в комментарии газете "Коммерсант" юрист "Команды 29" Максим Оленичев. - К тому же, исходя из принципа справедливости, закрепленного в КоАП, нельзя взыскивать с пенсионера средства, потраченные из бюджета, притом что бюджет наполняется за счет его налогов".



По мнению Оленичева, требование о возмещении издержек - способ надавить на семью Остряковых, чтобы "отбить у них желание продолжать попытки добиться от ФСБ информации об их родственнике".



О Василии Острякове известно, что он происходил из крестьян-середняков, был грамотен, беспартиен и женат. Он обвинялся в том, что, "выполняя задания немецкого командования", сдал оккупантам 50 голов крупного рогатого скота, изъял чужую корову и склонял односельчанку к сожительству. На суде своей вины он не признал. При этом было установлено, что управляющим колхоза во время оккупации он был выбран своими односельчанами, пишет Newsru.com.



Остриков отбывал наказание в среднебельском строительном лагере "Дальлага" и погиб спустя полтора года. Вдове выслали его вставную челюсть. Могилы заключенных лагеря не сохранились.



В настоящее время российское законодательство регулирует доступ к материалам дел реабилитированных лиц, существует положение МВД, ФСБ и Минкульта о доступе к архивам. Однако дела людей, в реабилитации которых было отказано, как и тех, чьи дела пока не были пересмотрены, выпадают из правового поля. Правозащитники полагают, что в таком случае должны применяться положения закона об архивном деле, однако спецслужбы придерживаются иного мнения. Суды их поддерживают.

