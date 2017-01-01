Депутаты ЗакСа отказались рассматривать вопрос референдума по Исаакию
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Общество
Ожидаемое решение...апосрались дыпутаты против крымля сцать))))
А народ....что, народ? нехер расповаживать....
Разум победил. Хорошо, что большинство депутатов ЗАКСа представители Единой России. Они понимают чаяния народа и не намерены выбрасывать казенные деньги на бесполезные референдумы. Пора успокоиться и начать работать над более насущными делами.
и кто сказал после этого, что в ЗАКСе сидят народные избранники?! Там сидят ставленники бандитских группировок, холуи исполнительных чиновников, подстилки длинногривых поповских подонков. Интересы народа Санкт-Петербурга в ЗАКСе защищают единицы. Единороссы не из их числа.
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17:08, 15 мая
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