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В лесном массиве под Тихвином рабочие нашли сумку с человеческими останками

19:21, 17 мая
Тэги: тело, смерть, убийство, ленобласть, следствие
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Тэги: тело, смерть, убийство, ленобласть, следствие
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Общество
Обсуждение темы:
«В лесном массиве под Тихвином рабочие нашли сумку с человеческими останками»
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Даша Рубова 17.05 23:26 [ + -1 ]

Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте --- http://eta.pe/medinfo

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