В Петербурге задержали 24-летнего мужчину, который ударил 15-летнего парня, ставшего свидетелем ДТП, и прострелил ногу его брату

Еще на Gazeta.SPb

Обсуждение темы:

«В Петербурге задержали 24-летнего мужчину, который ударил 15-летнего парня, ставшего свидетелем ДТП, и прострелил ногу его брату»