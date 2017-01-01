На Петроградке четверо злодеев брызнули в лицо из баллончика водителю троллейбуса, пырнули ножом и отобрали 20 фунтов

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Обсуждение темы:

«На Петроградке четверо злодеев брызнули в лицо из баллончика водителю троллейбуса, пырнули ножом и отобрали 20 фунтов»

Тоскливый Дятел Терпило 17.05 12:48 [ + 0 – ]

Надо было фунты в юани перевести, тогда бы они не позарились.

монк-аль-ахри 17.05 12:53 [ + 1 – ]

никогда не знал, что рогатые по Питеру водят за фунты стерлингов. Для меня - новость!