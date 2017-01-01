В Петербурге 20-летняя сутенерша организовала групповуху с 15-летней девочкой-инвалидом в сауне
10:07
Тэги: секс, изнасилование, педофилы, дети, адмиралтейский район, задержания, следствие
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Общество
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«В Петербурге 20-летняя сутенерша организовала групповуху с 15-летней девочкой-инвалидом в сауне»
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а нельзя ли было это чмо по городской канализации перемещать? всё без пробок и неудобств горожанам? в «Медведев в городе: перекрытия движения обернулись коллапсом на Обводном (фото)»
Она вам не Димон))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) в «Медведев в городе: перекрытия движения обернулись коллапсом на Обводном (фото)»
Холопам даже одним глазком на Димона не глянуть?!
Какая жестокость !!! в «Медведев в городе: перекрытия движения обернулись коллапсом на Обводном (фото)»
Какая жестокость !!! в «Медведев в городе: перекрытия движения обернулись коллапсом на Обводном (фото)»
Когда же все эти гниды передохнут.. в «Медведев в городе: перекрытия движения обернулись коллапсом на Обводном (фото)»
а почему они не могут это сделать не в пятницу с 3 до 5 дня, а в воскресенье с 3 до 5 утра? Дорога, подозреваю, будет та же самая, но пустая. И взывать к терпению горожан, которое не беспредельно, не придется. в «В пятничный час пик "Мерседесы" ПМЭФ проведут транспортную "репетицию" на Пулковском шоссе»
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