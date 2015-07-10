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«В Госдуму внесли законопроект о расширении прав граждан на самооборону»

сам оказывался в ситуациях, когда на меня в общественном транспорте нападали преступники, заведомо пользуясь тем, что со мною был маленький ребёнок - моложе 7-ми лет. У меня на кармане и нож был, да применить его как? Ребёнка держишь, чтобы он не упал. Ребёнок - основная в этот момент задача. А был бы шпалер и право стрелять - положил бы тварей. Благо, 7 лет армейской службы за плечами. А в реале: обошлось без материальных потерь, ребёнка пальцем не тронули, хотя морально я пострадал.