Во время ДТП с маршруткой в Ленобласти 14-летний подросток вылетел через лобовое стекло и оказался под колесами. Подробности

Также в аварии пострадали две беременные женщины.

Также в аварии пострадали две беременные женщины.



Как сообщает 47News со ссылкой на дорожную полицию,





Фото: "Вконтакте"



В результате резкого удара при съезде с дороги через лобовое стекло из автобуса вылетел 14-летний подросток. В тот же момент он очутился под колесами. Сейчас его состояние оценивается как крайне тяжелое.





Фото: "Вконтакте"



Кроме того, были госпитализированы семь пассажиров. Среди них две беременные женщины. Одна из них находится на девятом месяце беременности, у нее сломаны ребра. Как пояснил 47-летний водитель, у него потемнело в глазах. В себя он пришел в момент остановки.

Стали известны подробности серьезного ДТП с участием маршрутного такси, которое накануне днем произошло в Тосненском районе Ленинградской области. В результате аварии различные травмы получили восемь человек.Как сообщает 47News со ссылкой на дорожную полицию, ДТП, по предварительным данным, произошло около двух часов дня 16 мая на четвертом километре дороги "Ям-Ижора - Никольское" . Автобус ПАЗ, следовавший по маршруту № 688 сообщения "Станция метро "Купчино" - Никольское" на крутом повороте не повернул, а поехал прямо и через крутую обочину выехал в поле.Фото:В результате резкого удара при съезде с дороги через лобовое стекло из автобуса вылетел 14-летний подросток. В тот же момент он очутился под колесами. Сейчас его состояние оценивается как крайне тяжелое.Фото:Кроме того, были госпитализированы семь пассажиров. Среди них две беременные женщины. Одна из них находится на девятом месяце беременности, у нее сломаны ребра. Как пояснил 47-летний водитель, у него потемнело в глазах. В себя он пришел в момент остановки.





