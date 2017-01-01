На "Мурманке" автоледи на "Рено" вылетела на встречку, протаранила "Газель", погибла сама и отправила на тот свет своего пассажира (фото)

Водитель "Газели" был госпитализирован с различными травмами.

Водитель "Газели" был госпитализирован с различными травмами.



Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 16 мая около 16.40 на 89-м километре трассы «Кола». По предварительным данным, 25-летняя женщина на «Рено Сандеро» совершила столкновение со встречной «ГАЗелью»: «Сандеро» по непонятной причине развернуло и выкинуло на встречку.



Погибли водитель легковушки и её пассажир, 27-летний мужчина. 54-летний водитель «ГАЗели» пострадал, его состояние уточняется. По факту ДТП проводится проверка.







«Водитель «ГАЗели» выехал на полосу встречного движения и создал лобовое столкновение с а/м «Рено», погибло два человека, водитель-женщина и пассажир-мужчина. Водитель «ГАЗели» с легкими ушибами и в удовлетворительном состоянии госпитализирован для обработки ран в ЦРБ г. Шлиссельбург. Я сотрудник МЧС России по ЛО», – пишет Екатерина в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне днем в Кировском районе Ленинградской области на Мурманском шоссе произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого погибли два человека.Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 16 мая около 16.40 на 89-м километре трассы «Кола». По предварительным данным, 25-летняя женщина на «Рено Сандеро» совершила столкновение со встречной «ГАЗелью»: «Сандеро» по непонятной причине развернуло и выкинуло на встречку.Погибли водитель легковушки и её пассажир, 27-летний мужчина. 54-летний водитель «ГАЗели» пострадал, его состояние уточняется. По факту ДТП проводится проверка.«Водитель «ГАЗели» выехал на полосу встречного движения и создал лобовое столкновение с а/м «Рено», погибло два человека, водитель-женщина и пассажир-мужчина. Водитель «ГАЗели» с легкими ушибами и в удовлетворительном состоянии госпитализирован для обработки ран в ЦРБ г. Шлиссельбург. Я сотрудник МЧС России по ЛО», – пишет Екатерина в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».Напомним, ранее мы писали о том, что автоледи скончалась, устроив массовую аварию на Ленинском проспекте в Петербурге.







