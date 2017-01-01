В Петербурге обвиняемые в убийстве медсестер срочники могут получить 53 года колонии на троих

Слушания прошли в закрытом режиме в Третьем окружном военном суде.

Слушания прошли в закрытом режиме в Третьем окружном военном суде.



Информацию о запрошенном для подсудимых наказании, как передает «Фонтанка.ру», сообщил адвокат одного из фигурантов – Максим Пашков.



Сторона обвинения попросила для Давида Зиганшина 24 года колонии, Александра Томского – 22 года, Степана Доценко – 7 лет.



По версии следствия,

В Петербурге гособвинение попросило приговорить трех обвиняемых в убийстве медсестер 442-го госпиталя на Суворовском проспекте к 53 годам лишения свободы в совокупности. Прения прошли 16 мая в Третьем окружном военном суде в закрытом режиме.Информацию о запрошенном для подсудимых наказании, как передает «Фонтанка.ру», сообщил адвокат одного из фигурантов – Максим Пашков.Сторона обвинения попросила для Давида Зиганшина 24 года колонии, Александра Томского – 22 года, Степана Доценко – 7 лет.По версии следствия, находясь в психиатрическом отделении 442-го госпиталя на Суворовском проспекте, военнослужащие Томский, Даценко и Зиганшин убили двух медсестер и сбежали из медучреждения . Задержали их на финской границе, куда они успели уехать. Мотивом убийства следователи считают дезертирство с целью избежать наказания за имитацию психических расстройств.







Обсуждение темы: «В Петербурге обвиняемые в убийстве медсестер срочники могут получить 53 года колонии на троих» Сергей Григорьев 17.05 02:50 [ + 0 – ]

Чурбан и хохол,-ещё понятно..

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