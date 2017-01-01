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В Петербурге обвиняемые в убийстве медсестер срочники могут получить 53 года колонии на троих

18:57, 16 мая
Тэги: убийство, подозреваемые, суд, следствие, скандал
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Тэги: убийство, подозреваемые, суд, следствие, скандал
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Общество
Обсуждение темы:
«В Петербурге обвиняемые в убийстве медсестер срочники могут получить 53 года колонии на троих»
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Сергей Григорьев 17.05 02:50 [ + 0 ]

Чурбан и хохол,-ещё понятно..

Всего комментариев - 1

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