Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Ленобласти (фото)

Транспортное средство съехало в кювет.

Транспортное средство съехало в кювет.





Фото: "Вконтакте"



Как сообщает «Водитель Петербурга» со ссылкой на УГИБДД по городу и области, около 14:45 на 3-м километре дороги Ям-Ижора – Никольское (Тосненский район Ленобласти) 46-летний водитель «ПАЗа» при невыясненных обстоятельствах совершил съезд в кювет.



Восемь пассажиров автобуса получили различные травмы. Их пол, возраст и состояние уточняются.



По факту ДТП проводится проверка.



Напомним,

Восемь пассажиров пострадали в результате ДТП с автобусом в Красном Бору.Фото:Как сообщает «Водитель Петербурга» со ссылкой на УГИБДД по городу и области, около 14:45 на 3-м километре дороги Ям-Ижора – Никольское (Тосненский район Ленобласти) 46-летний водитель «ПАЗа» при невыясненных обстоятельствах совершил съезд в кювет.Восемь пассажиров автобуса получили различные травмы. Их пол, возраст и состояние уточняются.По факту ДТП проводится проверка.Напомним, сегодня утром в ДТП с маршруткой на Российском проспекте пострадали три пассажирки.





