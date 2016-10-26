«Главного судебного пристава Московского района задержали по делу о взятке»

В полицию Московского района Санкт-Петербурга поступила информация о том, что сотрудники районного отдела УФССП по Санкт-Петербургу могут быть причастны к получению взятки, сообщаетВ ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга изобличили руководителя данного отдела УФССП в получении взятки в январе 2017 года. Установлено, что женщина получила 25 тысяч рублей за бездействие по исполнительскому производству. Факт взятки задокументирован.Следственным отделом по Московскому району СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Решается вопрос об избрании меры пресечения.В соответствие с нормами уголовного законодательства подозреваемой грозит лишение свободы на срок до трех лет.