27 тонн говяжьей печени из Аргентины не пустили на прилавки Петербурга

Груз не прошел проверку в порту.

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Обсуждение темы:

«27 тонн говяжьей печени из Аргентины не пустили на прилавки Петербурга»

НЕСТОР 16.05 16:22 [ + 0 – ]

Мало взятку дали.