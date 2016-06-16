Обсуждение темы:

«В пятничный час пик "Мерседесы" ПМЭФ проведут транспортную "репетицию" на Пулковском шоссе»

"Дачников южного направления в Смольном просят набраться терпения" Что там дачники,у нас вся страна терпит.(пока!)

В прошлую пятницу там и без репетиции была Ж.

Чего репетировать то? Чай не Парад..



