В Петербурге мужчина ударил кулаком по лицу 15-летнего парня, ставшего свидетелем ДТП, и прострелил ногу его брату

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«В Петербурге мужчина ударил кулаком по лицу 15-летнего парня, ставшего свидетелем ДТП, и прострелил ногу его брату»

махоня 16.05 16:48 [ + 0 – ]

Стремно все это. А что говорит второй участник ДТП? Похоже на подставку.