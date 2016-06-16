Путин прибудет на ПМЭФ на второй день форума – 2 июня

В этот день состоится пленарное заседание форума.

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Обсуждение темы:

«Путин прибудет на ПМЭФ на второй день форума – 2 июня »

dexter 16.05 15:35 [ + 2 – ]

Транспортный коллапс гарантирован.

монк-аль-ахри 16.05 15:45 [ + 2 – ]

а его никак нельзя недоехать?

dexter 16.05 15:55 [ + 2 – ]

монк-аль-ахри 16.05 15:45 [ + 0 – ]

Гы, ну если только рассерженные дачники в эту пятницу не перекроют всё КАМАЗами )

НЕСТОР 16.05 16:26 [ + 1 – ]

Здесь что,мёдом намазано-3,14здуйте во Владивосток.