Медведев в городе: перекрытия движения обернулись коллапсом на Обводном (фото)

Также в пробках встали улицы в районе площади и моста Александра Невского.

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Обсуждение темы:

«Медведев в городе: перекрытия движения обернулись коллапсом на Обводном (фото)»

dexter 16.05 15:25 [ + 6 – ]

Холопам даже одним глазком на Димона не глянуть?!

Какая жестокость !!!

монк-аль-ахри 16.05 15:42 [ + 7 – ]

а нельзя ли было это чмо по городской канализации перемещать? всё без пробок и неудобств горожанам?

Фрекен Бок 16.05 15:49 [ + 5 – ]

Она вам не Димон)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))