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«Университет Бонч-Бруевича уличили в незаконной сдаче помещений в аренду»

а сколько этот бюджет не додал - тоже считается? не взирая на весь трезвон, бюджет россиянской педерации перечисляет доценту кандидату наук от своих щедрот аж 12 тысяч в месяц! как бы благами не обляпаться, когда потреблять будем!