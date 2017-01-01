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«Россиянам посоветовали временно отказаться от поездок в Таиланд и Тунис»

У меня знакомый, отдыхавший в Крыму, был послан в "свою сраную маскву", после замечания в кафе о мухах, летавших над едой на прилавке.

Так что напрасно старается роспотребнадзор ))