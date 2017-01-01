Обсуждение темы:

«На проспекте Мечникова пятеро молодчиков с палками и ножом ограбили магазин "Дикси"»

Камер наблюдения в этих бомжатниках нет, наверняка..

Там и персонал то, в основном, из бывших республик.

Захотелось бухнуть правильному электорату, чего не бухнуть то?)