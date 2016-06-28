В службу судебных приставов Московского района пришли с обысками
12:45
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а нельзя ли было это чмо по городской канализации перемещать? всё без пробок и неудобств горожанам? в «Медведев в городе: перекрытия движения обернулись коллапсом на Обводном (фото)»
А за воздух ещё платить не надо? в «Проводы пассажиров на электричку обойдутся петербуржцам в 115 залоговых рублей»
Пиз.ец суки когда же вы все сдохните ворье едрисное в «Проводы пассажиров на электричку обойдутся петербуржцам в 115 залоговых рублей»
Холопам даже одним глазком на Димона не глянуть?!
Какая жестокость !!! в «Медведев в городе: перекрытия движения обернулись коллапсом на Обводном (фото)»
Какая жестокость !!! в «Медведев в городе: перекрытия движения обернулись коллапсом на Обводном (фото)»
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