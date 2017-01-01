Обсуждение темы:

«Женщина угодила под иномарку у автобусной остановки на Белы Куна (фото)»

поделом пешеходихе! За давленную пешеходиху трех надавленных дают!

на ПЧ пешеходиха имеет право находиться только на ПП (при его наличии в прямой видимости) и только в разрешенное ПДД время.