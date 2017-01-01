Сегодня
16 мая, вторник
Обновлено  
Погода
+11°, влажность 34%
Завтра +12°, малооблачно
Валюта
$ 56.26
€ 62.04
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 27+

Во Всеволожске семиклассница получила тяжелые травмы, выпав из окна 5-го этажа

16:40
Тэги: травмы, самоубийство, дети, ленобласть
1
Комментировать
Система Orphus
Тэги: травмы, самоубийство, дети, ленобласть
Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Ленобласти (фото)
  • Главного судебного пристава Московского района задержали по делу о взятке
  • Открытие в лечении варикоза Открытие в лечении варикоза
  • Сообщение о заминировании рынка "Юнона" оказалось ложным
  • В пятничный час пик "Мерседесы" ПМЭФ проведут транспортную "репетицию" на Пулковском шоссе
  • 27 тонн говяжьей печени из Аргентины не пустили на прилавки Петербурга
  • Станцию метро "Площадь Мужества" закрывали из-за забывчивого пассажира
  • В Петербурге мужчина ударил кулаком по лицу 15-летнего парня, ставшего свидетелем ДТП, и прострелил ногу его брату
  • На Российском проспекте "Рено Дастер" устроил ДТП с маршруткой - пострадали три женщины (фото)
  • Путин прибудет на ПМЭФ на второй день форума – 2 июня
  • Россиянам посоветовали временно отказаться от поездок в Таиланд и Тунис
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество
Обсуждение темы:
«Во Всеволожске семиклассница получила тяжелые травмы, выпав из окна 5-го этажа»
Новые в начале | Новые в конце
Сергей Григорьев 16.05 17:18 [ + 0 ]

Видимо "девочка" пребывала в исключительно трезвом и ненаркотическом состоянии.

Всего комментариев - 1

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
15 мая
В Ленобласти "Рено Логан" улетел в кювет - пострадали водитель и его 16-летняя дочь
15 мая
На трассе Петербург - Псков в ДТП с автобусом и иномаркой пострадали десять человек, в том числе ребенок (фото)
3 мая
Под Петербургом на автобусной остановке подобрали 17-летнюю девушку с порезанными венами
3 мая
Полиция задержала водителя, который устроил смертельное ДТП на трассе под Петербургом и сбежал
2 мая
В Сясьстрое 6-летний мальчик разбил голову, упав со стола
16 мая
В Петербурге мужчина ударил кулаком по лицу 15-летнего парня, ставшего свидетелем ДТП, и прострелил ногу его брату
16 мая
На Искровском 4-летний мальчик госпитализирован в больницу после удара качелями по голове
добавить свое
Конкурс красоты для девушек и женщин пышных форм "Северная Аврора - 2017: юбилейный сезон"

Happyplus 12:59, 5 мая

Еще 3154 имхо

Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Главное
14:46 Россиянам посоветовали временно отказаться от поездок в Таиланд и Тунис (1/+1)
14:45 Медведев в городе: перекрытия движения обернулись коллапсом на Обводном (фото) (4/+4)
12:45 В службу судебных приставов Московского района пришли с обысками (0/+0)
11:52 Многокилометровые пробки снова скопились на востоке КАД (1/+1)
09:13 Петербург с 17 мая переходит на периодическое протапливание (0/+0)
15:18, 15 мая Проводы пассажиров на электричку обойдутся петербуржцам в 115 залоговых рублей (6/+6)
Ваше мнение
Боитесь ли вы пользоваться метрополитеном после трагедии в Петербурге?
Все опросы
Подписка
на новости
Популярные комментарии
а нельзя ли было это чмо по городской канализации перемещать? всё без пробок и неудобств горожанам? в «Медведев в городе: перекрытия движения обернулись коллапсом на Обводном (фото)»
А за воздух ещё платить не надо? в «Проводы пассажиров на электричку обойдутся петербуржцам в 115 залоговых рублей»
Пиз.ец суки когда же вы все сдохните ворье едрисное в «Проводы пассажиров на электричку обойдутся петербуржцам в 115 залоговых рублей»
Холопам даже одним глазком на Димона не глянуть?!
Какая жестокость !!! в «Медведев в городе: перекрытия движения обернулись коллапсом на Обводном (фото)»
Она вам не Димон))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) в «Медведев в городе: перекрытия движения обернулись коллапсом на Обводном (фото)»
Рейтинг.beta комментаторов
1
25 Сергей Григорьев 
2
15 dexter 
3
13 монк-аль-ахри 
4
8 evilgood 
5
7 арнольд питерский 
Весь рейтинг
АнтиРейтинг.beta комментаторов
1
1 Роберт 
2
1 НЕСТОР 
3
1 ккк 
4
1 махоня 
5
1 Schumacher 
Весь рейтинг
Блог редакции
Роспотребнадзор научит СМИ правильно освещать случаи суицидов (2/+0)
В ведомстве опасаются "синдрома Вертера".
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство центр чп
Синоптики еще не определились, какое лето ожидается в Петербурге: возможно, теплое, возможно, дождливое
Синоптики еще не определились, какое лето ожидается в Петербурге: возможно, теплое, возможно, дождливое
Массовое ДТП с пострадавшими на Гражданском устроил беглый уроженец Молдовы на хлебовозке. Подробности
Массовое ДТП с пострадавшими на Гражданском устроил беглый уроженец Молдовы на хлебовозке. Подробности
Восток КАД в Петербурге встал в 9-километровой пробке (фото)
Восток КАД в Петербурге встал в 9-километровой пробке (фото)
В Пушкине грузчики заблокировали дорогу скорой помощи, поставив под угрозу жизнь пациента (видео)
В Пушкине грузчики заблокировали дорогу скорой помощи, поставив под угрозу жизнь пациента (видео)
На трассе Петербург - Псков в ДТП с автобусом и иномаркой пострадали десять человек, в том числе ребенок (фото)
На трассе Петербург - Псков в ДТП с автобусом и иномаркой пострадали десять человек, в том числе ребенок (фото)
В Москве арестован 11-й фигурант дела о теракте в метро Петербурга
В Москве арестован 11-й фигурант дела о теракте в метро Петербурга
Главный синоптик Петербурга: Рекомендую приступить к уборке новогодних украшений (фото)
Главный синоптик Петербурга: Рекомендую приступить к уборке новогодних украшений (фото)
У станции метро "Технологический институт" отслужили панихиду по жертвам теракта (фото)
У станции метро "Технологический институт" отслужили панихиду по жертвам теракта (фото)
17 мая в ЗакСе Петербурга решат судьбу референдума по Исаакиевскому собору
17 мая в ЗакСе Петербурга решат судьбу референдума по Исаакиевскому собору
Антимонопольщики оштрафовали петербургский цирк на 200 тысяч рублей
Антимонопольщики оштрафовали петербургский цирк на 200 тысяч рублей
Вход на станцию "Приморская" будут ограничивать до середины лета
Вход на станцию "Приморская" будут ограничивать до середины лета
Станцию метро "Василеостровская" закрывали из-за пассажира с миной
Станцию метро "Василеостровская" закрывали из-за пассажира с миной
Предполагаемым соучастникам теракта в метро Петербурга предъявили обвинения
Предполагаемым соучастникам теракта в метро Петербурга предъявили обвинения
Экс-глава "Ленэнерго" получил 4 года колонии по делу о пропаже денег из банка "Таврический"
Экс-глава "Ленэнерго" получил 4 года колонии по делу о пропаже денег из банка "Таврический"
Открытие в Петербурге крупнейшего в мире планетария перенесли на осень
Открытие в Петербурге крупнейшего в мире планетария перенесли на осень
В Петербурге подросток покалечился во время игры в пейнтбол
В Петербурге подросток покалечился во время игры в пейнтбол
Лоукостер Wizz Air запускает бюджетные рейсы из Петербурга в Будапешт
Лоукостер Wizz Air запускает бюджетные рейсы из Петербурга в Будапешт
Дорожные работы ограничат движение на дамбе в Петербурге
Дорожные работы ограничат движение на дамбе в Петербурге
На Парашютной очередной автохам заблокировал скорую с больным ребенком на борту (видео)
На Парашютной очередной автохам заблокировал скорую с больным ребенком на борту (видео)
Сенаторы внесли законопроект о праве транспортных полицейских применять электрошокеры
Сенаторы внесли законопроект о праве транспортных полицейских применять электрошокеры
В массовой драке на Марата юноши выясняли отношения при помощи кулаков и кирпича (видео)
В массовой драке на Марата юноши выясняли отношения при помощи кулаков и кирпича (видео)
В Ленобласти в жуткой аварии погибли два человека, еще трое получили травмы, в том числе годовалый малыш
В Ленобласти в жуткой аварии погибли два человека, еще трое получили травмы, в том числе годовалый малыш
На Седова мужчина на "Шевроле" проехал на "красный" и отправил в больницу двух женщин и двух детей
На Седова мужчина на "Шевроле" проехал на "красный" и отправил в больницу двух женщин и двух детей
В Петербурге полиция не дала депутату Милонову "влиться" в колонну марширующих ЛГБТ-активистов и устроить провокацию (видео)
В Петербурге полиция не дала депутату Милонову "влиться" в колонну марширующих ЛГБТ-активистов и устроить провокацию (видео)
С фасада дома на Некрасова, который реставрировали год назад, кусок балкона упал женщине на голову
С фасада дома на Некрасова, который реставрировали год назад, кусок балкона упал женщине на голову
"Зенит" обыграл "Томь" и обошёл ЦСКА в таблице РФПЛ (видео)
"Зенит" обыграл "Томь" и обошёл ЦСКА в таблице РФПЛ (видео)
^ Наверх