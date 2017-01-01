Забывчивый чиновник Смольного оставил в такси сумку с ценностями и деньгами на 200 тысяч

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Обсуждение темы:

«Забывчивый чиновник Смольного оставил в такси сумку с ценностями и деньгами на 200 тысяч»

evilgood 16.05 12:50 [ + 5 – ]

Портсигар импортный - 3 штука, куртка замшевая- тоже три))) сам и виноват.

Wolf6 16.05 13:18 [ + 0 – ]

Забыл карту памяти себе вставить, бывает

монк-аль-ахри 16.05 15:40 [ + 2 – ]

с их размеров взяток такие суммы - постыдная мелочь. за месяц вернёт....