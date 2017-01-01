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«В квартире в Пикалево жена обнаружила своего мужа с простреленной головой»

Сергей Григорьев 17.05 03:02 [ + 1 – ]

Вот интересно: тяжёлую болезнь этого "57-летнего мужчины" никто не лечил и не собирался,а как застрелился,так и экспертизы и исследования тут же не заставили себя ждать. Трогательная забота о человеке у нас в рашке однако,очень трогательная.