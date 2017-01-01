На Искровском 4-летний мальчик госпитализирован в больницу после удара качелями по голове

Ребенок находится в тяжелом состоянии.

Ребенок находится в тяжелом состоянии.



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 15 мая вечером мальчик во время игры на детской площадке, расположенной у дома 29 по Искровскому проспекту, получил удар качелями по голове.



Малыш в 19:40 был госпитализирован в Детскую больницу №19 имени Раухфуса с черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии. По факту полиция проводит проверку.



Напомним, ранее мы писали о том, что Накануне в Невском районе Петербурга был тяжело травмирован 4-летний ребенок. Мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии после удара качелями.Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 15 мая вечером мальчик во время игры на детской площадке, расположенной у дома 29 по Искровскому проспекту, получил удар качелями по голове.Малыш в 19:40 был госпитализирован в Детскую больницу №19 имени Раухфуса с черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии. По факту полиция проводит проверку.Напомним, ранее мы писали о том, что трехлетний мальчик прострелил себе лицо из дедушкиного пистолета в Колпино.







Обсуждение темы: «На Искровском 4-летний мальчик госпитализирован в больницу после удара качелями по голове» Hиф-Hиф 16.05 13:20 [ + -1 – ]

все качели запретить!

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