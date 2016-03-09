На Крестовском острове начали сносить теннисный центр из-за подготовки к ЧМ-2018

Петербургский Центр повышения эффективности использования госимущества 15 мая приступил к сносу теннисного центра на Крестовском острове, пишет «Фонтанка.ру». По словам владельца центра, в момент демонтажа в здании находились люди.Рабочие приехали сносить здание накануне в 8:30. Как рассказал представитель владеющей центром компании «Спортивный мир» Роман Курбатов, в это время центр уже работал. «Ломать начали сооружение, в котором в тот момент находились люди. Заявку на снос нам не показали. Пришлось вызывать полицию», — сообщил Курбатов. По его словам, в центре занимаются взрослые и дети.В Центре повышения эффективности использования госимущества утверждают, что арендатора заранее уведомили о проведении работ и что он письменно подтвердил свою готовность освободить участок.Как пишет «Фонтанка», договор с компанией «Спортивный мир» Смольный хочет расторгнуть ради реконструкции острова к ЧМ-2018. Спор с арендатором будет рассматривать арбитражный суд. Помимо теннисного клуба в списке под снос оказался клуб «Воздух», ресторан «Мед» и недострой ООО «Агрум».Непосредственно судебный спор "Спортивного мира" со Смольным продолжится 1 июня. В петербургском комитете имущественных отношений (КИО) "Фонтанке" сообщили, что в связи с прекращением "договорных отношений данный участок подлежит высвобождению".Напомним, матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Планируется, что