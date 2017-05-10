«В Петербурге вандалы разрушили несколько конструкций, посвященных чемпионату мира по футболу (фото)»

В зеленых зонах Петербурга началась установка конструкций с футбольной тематикой. Несколько конструкций уже разбили вандалы. В Смольном просят свидетелей хулиганства сообщать в полициюВ Петербурге начали устанавливать специальные конструкции, посвященные предстоящим международным футбольным соревнованиям. Всего в городе будет установлено почти 300 элементов, символизирующих грядущие спортивные события.Фото:Первые объекты, установленные на Университетской набережной, Сенной площади и Павловском шоссе, подверглись нападению вандалов."Из стоявшего на Университетской набережной элемента украден футбольный мяч. На Сенной площади вандалы, видимо, перепутали декоративный мяч из стеклопластика с настоящим – от удара он раскололся пополам. На Павловском шоссе в каркас «Футбольный мяч» садовники не успели высадить цветы, как он исчез с подставки", - сообщили вПо факту порчи скульптур будут направлены заявления в полицию, а декоративные мячи восстановят. Также Смольный просит горожан, ставших свидетелями действий вандалов, обратиться в правоохранительные органы.Напомним, матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Планируется, что