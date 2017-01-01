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«Мусоровоз потерял пухто на Дальневосточном проспекте (фото)»

Сергей Григорьев 15.05 23:28 [ + 4 – ]

"Часть дороги засыпало мусором."



Вот это мне больше всего понравилось. Надеюсь,ни один мусор не выжил.