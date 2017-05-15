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«Форвард "Зенита" Кержаков открыл грузинский ресторан в Рыбацком (фото)»

Сергей Григорьев 15.05 23:37 [ + 3 – ]

А почему было не открыть утилизатор грузин? Типа "Пи@дец и Сули и Гули"